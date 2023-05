Material inflamável em residência que pegou fogo gera impasse em Nova Odessa

Resíduos começaram a ser revirados com auxílio da Defesa Civil e de bombeiros voluntários

O resto de material inflamável dentro de um imóvel que pegou fogo, na madrugada da última segunda-feira, no Jardim São Jorge, em Nova Odessa, ainda não foi retirado. Ontem os resíduos começaram a ser revirados com auxílio da Defesa Civil e de bombeiros voluntários.

O economista Bruno Raniere diz que estava na casa da mãe, no momento do incêndio. “Ao lado funcionava uma fábrica de travesseiros da nossa família há 16 anos. Moro em São Paulo, mas acabei vindo passar o fim de semana na casa da minha mãe, que tem 68 anos. Eu vi o começo do fogo e consegui retirá-la, mas não conseguimos tirar mais nada. Perdemos tudo.”

Bruno afirma que não teve apoio da Prefeitura de Nova Odessa com relação ao descarte dos materiais, que ainda correm risco de pegar fogo.

“Disseram apenas que deveríamos contratar caçambas, equipamentos. Mas não nos informaram como deveríamos proceder. Me senti desamparado, pois esse resto de material não pode ser descartado em ecoponto, por exemplo. Precisamos de empresas específicas que retirem e tudo isso tem custo. Não tivemos nenhum tipo de apoio, contratamos tudo e todos”, desabafa.

Segundo ele, a ajuda chegou no momento da contenção do incêndio, com apoio da Defesa Civil e de bombeiros voluntários.

RESPOSTA. Em nota, a prefeitura informou que, segundo a Defesa Civil, o resíduo é particular e não cabe ao poder público promover a remoção.

“No entanto, a Defesa Civil, com apoio de bombeiros civis voluntários da cidade, está sim providenciando a ação de ‘revirar’ o material combustível que ainda queima, para fins de rescaldo. Após a extinção definitiva do foco, a destinação final dos resíduos cabe ao proprietário”, completa.