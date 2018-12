Loja é alvo de furto pela terceira vez em oito meses

Uma loja de roupas foi alvo de furto na madrugada desta terça-feira de Natal, em Nova Odessa. O local fica no Parque Industrial Fritz Berzin e é alvo de criminosos pela terceira vez em um período de apenas oito meses.

Foto: Divulgação - GCM

As informações são da GCM (Guarda Civil Municipal), unidade responsável pelo atendimento da ocorrência. A corporação informou que se dirigiu rapidamente ao local ao ser acionada para atender ao crime, mas o ladrão conseguiu fugir.

Ele levou consigo “várias” peças de roupa e, para ter acesso à loja, havia quebrado o vidro da fachada com uma pedra, de acordo com a Guarda. O proprietário do estabelecimento compareceu no local e ainda contabilizaria o prejuízo, segundo a GCM.

A corporação comunicou que soube do crime por meio de denúncia anônima. O denunciante disse que apenas uma pessoa cometeu o furto, informação ainda não confirmada pela Guarda, pois as imagens das câmeras de segurança não foram liberadas pela empresa responsável.

O setor de controle da GCM repassou a ocorrência via rádio para uma equipe que fazia patrulhamento pela cidade. O caso aconteceu por volta das 2h30.