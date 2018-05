Loja é alvo da ‘gangue da marcha à ré’ em Nova Odessa

Uma loja de roupas e calçados foi alvo da “gangue da marcha à ré”, em Nova Odessa, na madrugada desta quinta-feira (31). A tentativa de furto aconteceu por volta das 3h30, na Avenida João Pessoa, no Centro. Dois adolescentes foram detidos e um rapaz maior de idade foi preso em flagrante.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a Guarda Municipal, agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando ouviram o barulho do estouro da porta. No local, se depararam com os suspeitos, que fugiram em uma Fiorino usada para arrebentar a frente do estabelecimento.

A viatura acompanhou o carro dos ladrões e os deteve quando o veículo quebrou durante a fuga. Dois eram adolescentes e um maior de idade. De acordo com o registro da ocorrência, os suspeitos chegaram a entrar na loja, mas os produtos furtados foram recuperados. Vidros estilhaçados ficaram espalhados pelo chão e a porta foi danificada na parte de baixo.

A Fiorino usada no crime havia sido furtada em Americana e, de acordo com a corporação, foi devolvida à vítima. Os adolescentes foram liberados aos responsáveis após registro da ocorrência na delegacia do município e o rapaz maior de idade permaneceu preso.