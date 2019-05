Loja de açaí é roubada em Nova Odessa

Três homens, um deles armado, roubaram uma loja de açaí na noite deste sábado no bairro Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa. Eles levaram R$ 150 que estavam no caixa.

Segundo a proprietária, os assaltantes estavam em duas motos e dois deles usavam capuz. Eles entraram no estabelecimento, que fica na Avenida Ernesto Sprogis, anunciaram o assalto e exigiram dinheiro.

Na fuga, eles tomaram o rumo da Avenida Ampélio Gazzetta, que liga Nova Odessa a Sumaré.

O terceiro integrante do grupo, que não estava com o rosto coberto, já havia feito uma compra no local.

A empresária informou à Polícia Civil que tem câmeras de segurança e se comprometeu a fornecer as imagens para investigação.