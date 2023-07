Linha de pipa quase causa acidente com paramotor em Nova Odessa

Vela do equipamento foi rasgada pela linha - Foto: Divulgação

Por muito pouco, uma linha de pipa, possivelmente com cerol, não provocou um acidente envolvendo o piloto de paramotor Jaques Küll, no Jardim dos Lagos 1, em Nova Odessa, no último domingo. Após ter a vela cortada a 250 metros de altura, ele conseguiu acionar o paraquedas e fazer um pouso de emergência. O piloto saiu ileso. Um grupo de jovens no local correu levando um rolo de linha e não o auxiliou.

O piloto disse que, no dia do ocorrido, decolou da área de voo no Ninho dos Condores, em Nova Odessa, com destino a Praia dos Namorados, em Americana.

“Nós sabemos que não podemos passar nas imediações do aeroporto de Americana e decidimos fazer uma curva em direção a Sumaré como desvio. Estávamos em um grupo com cinco pessoas, mas no trajeto um colega identificou uma linha e tentou me avisar pelo rádio, mas não consegui desviar. Fiz um pouso, sem nenhuma lesão, no entanto, foram momentos muito tensos”, recorda o piloto. Ele não tem dúvidas de que a linha tinha cerol ou outro material cortante.

A professora Roseli Regina Fernandes, que mora perto do local do acidente, estava gravando um vídeo pelo celular quando percebeu que o piloto estava caindo. “Foi uma situação horrível, decidi filmar porque achei lindo vê-los voando. Mas, de repente, vi que o piloto estava em queda livre, larguei o celular, peguei o carro e fui ao local para prestar ajuda”, recorda.

Ela disse ainda que várias pessoas vão ao bairro para soltar pipa. “Tudo deixou de ser uma brincadeira a partir do momento em que usam algo proibido como o cerol”, completa.

OUTRO CASO. Também no domingo, um motociclista de Americana ficou ferido após ser atingido por uma linha de pipa enquanto trafegava pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

O advogado Antonio Carlos Rogano, 54, levou 40 pontos no rosto. Mesmo ferido e perdendo sangue, ele conseguiu pilotar até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.