Linha de ônibus será testada em bairros de chácara em Nova Odessa

Uma nova linha de ônibus do transporte coletivo começa a funcionar em Nova Odessa nessa segunda-feira (27). Essa mudança acontecerá inicialmente em forma de teste para identificar a real necessidade dos usuários do transporte coletivo dos bairros Chácaras Acapulco, Las Palmas e Recreio Represa. A linha é uma reivindicação antiga dos moradores dessa região, que é conhecida como Pós-Anhanguera.

A linha-teste deverá operar pelo período de 60 dias em dois horários. O ônibus sairá do Pós-Anhanguera e seguirá até a Estação Rodoviária ‘Dona Catharina Fernandes Welsh’, no Centro. O caminho de volta seguirá esse mesmo trajeto, saindo do Centro e seguindo para os bairros.

Segundo informações da assessoria de imprensa do prefeitura, são os próprios moradores que vão definir o roteiro exato dessa linha. Ainda essa semana, os usuários serão ouvidos para analisarem a prestação do serviço e indicarem qual o melhor itinerário da linha.

O gerente corporativo da Rápido Sumaré, empresa concessionária do serviço do transporte coletivo de Nova Odessa, Gilson Neves Grillo, informou que esse teste ocorrerá com o objetivo de conhecer o custo-benefício desse projeto, que há muito tempo é solicitado pela população do Pós-Anhanguera.

“É uma reivindicação antiga do pessoal desses bairros de chácaras e a Prefeitura intermediou junto à empresa concessionária”, destaca o coordenador municipal de Transportes. A linha será implantada como teste para saber a sua viabilidade econômica, através do mapeamento dos usuários. “Vamos verificar o custo-benefício da implantação dessa linha”, relata o gerente.

Horário das linhas

05:00 – Rodoviária x Chácaras

06:00 – Chácaras x Rodoviária

18:00 – Rodoviária x Chácaras

19:00 – Chácaras x Rodoviária