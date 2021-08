Limpeza de reservatório interrompe abastecimento na região do Santa Luiza nesta terça-feira

Nesta terça-feira (24), a Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, realiza a limpeza periódica preventiva do Reservatório do Jardim Santa Luiza. Por este motivo, haverá a interrupção programada temporária no fornecimento de água, das 8h às 17h, nos bairros Residencial Terra Nova (Fibra), partes do Santa Luiza I, Santa Luiza II, Nossa Senhora de Fátima e Triunfo.

A ação faz parte da programação anual de lavagem dos 11 reservatórios de grande volume da cidade, que juntos são responsáveis por armazenar 12.250 metros cúbicos de água tratada. O próximo reservatório que passará pelo procedimento será o do Parque Residencial Klavin, em data a ser divulgada.

Já receberam a operação limpeza os três reservatórios instalados na sede da Coden, no Jardim Bela Vista – sendo um do tipo apoiado, com capacidade de 5 mil metros cúbicos; outro semienterrado, de 1,2 mil metros cúbicos; e também o “Castelo”, que é o reservatório mais antigo do conjunto, do tipo elevado e com capacidade de 400 metros cúbicos.

Recentemente, a limpeza foi feita no reservatório do Jardim São Francisco, que é do tipo elevado metálico, com capacidade de 100 metros cúbicos.

De acordo com a Coden, a ação é obrigatória e visa garantir a qualidade da água e a saúde da população.