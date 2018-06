Licitação ‘emperra’ e Nova Odessa fica sem câmeras de segurança

Nova Odessa deve completar nos próximos dias um mês sem a efetiva vigilância do sistema de videomonitoramento, implantado em 2013. As câmeras pararam de funcionar na última semana de maio e uma licitação para a manutenção da estrutura está emperrada.

A sessão pública do pregão presencial – modalidade de licitação em que as empresas participantes fazem “lances” com a menor oferta pelo produto ou serviço – foi realizada no dia 8 de junho, mas uma das licitantes recorreu contra uma decisão do município. Por meio de sua assessoria de imprensa, a administração afirmou que o recurso está em análise e que não há prazo previsto para a conclusão do procedimento licitatório. O edital de abertura da licitação foi publicado no dia 24 de maio. O custo estimado do serviço, incluindo materiais e mão de obra, é de R$ 484 mil. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O LIBERAL revelou a falta de monitoramento no dia 6 de junho. A reportagem ligou para a sede da Guarda Municipal, onde funciona a central de monitoramento, para solicitar imagens de um veículo que teria sido furtado. A funcionária que se identificou como responsável pelo setor, disse que elas não gravam nada “há quase um mês”.

Nova Odessa possui 18 câmeras instaladas em dez pontos da cidade. Dois deles ficam na região central, onde estão concentrados os estabelecimentos comerciais e bancários, e os demais se encontram nas entradas e saídas do município.

As demais – instaladas nas entradas e saídas da cidade por meio das rodovias Astrônomo Jean Nicolini e Arnaldo Julio Mauerberg; Estrada Municipal Rodolfo Kivitz, Estrada São Gonçalo, Avenida Ampélio Gazzetta, Avenida Walter Manzato, Rua Goiânia, Estrada Eduardo Klarkis (no cruzamento com a Avenida Brasil), Avenida Carlos Botelho e Rua Rio Branco – têm função estratégia: servir como “barreira” para atos criminosos.

Os equipamentos possuem tecnologia de leitura de caracteres o que permite, por meio das placas, identificar carros, motos e caminhões com queixa de furto ou roubo que entrem ou saiam de Nova Odessa.