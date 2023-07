Leitinho vai a São Paulo por ponte e ações contra enchentes

Uma delas é o desassoreamento de trechos do Ribeirão Quilombo próximos a onde vivem cerca de 50 famílias

Prefeito destacou a importância de viabilizar o desassoreamento do rio, visando prevenir e mitigar os impactos das enchentes - Foto: Prefeitura de Nova Odessa - Divulgação

A Prefeitura de Nova Odessa busca junto ao DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), do Estado, ações para conter enchentes na cidade. Na última semana, o prefeito Leitinho (PSD) foi a São Paulo para articular medidas do tipo.

Uma delas é o desassoreamento de trechos do Ribeirão Quilombo próximos a onde vivem cerca de 50 famílias, em bairros como São Jorge, Jardim Flórida e Jardim Fael. O local é um dos mais afetados por chuvas na cidade. O pedido do serviço deve ser formalizado pela prefeitura por meio de um programa da autarquia.

Leitinho também discutiu na capital a construção de uma ponte ou uma passagem em um trecho da Avenida Ampélio Gazzeta que passa sobre o Córrego Capuava, outro ponto de enchentes. Segundo a prefeitura, a obra é uma das mais importantes do novo plano de macrodrenagem da bacia do córrego. Já há um pré-projeto, processos de licenciamento e um pedido de recursos para a construção no DAEE.

A bacia do Córrego Capuava abrange desde a Avenida São Gonçalo, passando pelo “baixadão” da Ampélio, até desaguar no Ribeirão Quilombo, e praticamente não conta com obras de drenagem de águas das chuvas nem galerias.