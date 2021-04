Leitinho vai a Minas buscar oito respiradores para Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), viajou nesta quarta-feira (31) até a cidade de Itajubá, no Estado de Minas Gerais, para buscar oito novos respiradores para a rede de saúde da cidade. Os aparelhos serão utilizados no atendimento dos pacientes com sintomas graves do novo coronavírus (Covid-19).

A compra foi realizada na empresa Inspirar Comércio de Ventiladores Pulmonares. Dos oito respiradores, cinco foram adquiridos pela prefeitura. Os outros três foram doados pela empresa Coelho Engenharia e Imobiliária, com sede no Jardim Santa Rosa.

Leitinho (esq.) ajuda a carregar um dos respiradores – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

De acordo com o prefeito, a empresa estava demorando para entregar os equipamentos. Por este motivo, ele decidiu buscar pessoalmente em Itajubá, que fica a cerca de 290 quilômetros de Nova Odessa.

“Compramos há algumas semanas os respiradores e como eles estavam demorando para chegar, resolvemos pegar estrada e ir pessoalmente até Itajubá”, contou leitinho.

Até então, a rede de saúde contava com apenas seis respiradores, dos quais três estão na ala Covid do Hospital e Maternidade de Nova Odessa, e os demais na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada. Desse total, quatro estão em uso no momento.

“Hoje esses equipamentos valem ouro e, na prefeitura não vamos medir esforços para garantir uma melhor estrutura de atendimento, porque sabemos muito bem que os respiradores são vitais para que possamos salvar vidas”, afirmou Leitinho.