Leitinho proíbe uso de celular e fone de ouvido para servidores Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), sancionou um decreto que proíbe os servidores da administração municipal de usarem celular e fone de ouvido durante o horário de trabalho, sem justo motivo. O documento foi publicado no Diário Oficial do município, nesta quarta-feira.

O decreto traz como resumo o texto que diz: “disciplina o uso de celular, fone, headset e headphone no ambiente de trabalho dos servidores públicos municipais”. Os artigos do documento esclarecem que os aparelhos só podem ser usados para fins profissionais.

A deliberação assinada pelo Chefe do Executivo deixa como critério dos secretários autorizar o uso restrito do smartphone para fins pessoais durante o trabalho desde que a utilização “não venha a comprometer e prejudicar o regular e bom andamento do serviço público”, trouxe a resolução.

O decreto já está em vigor em todos os departamentos municipais.