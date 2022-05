Leitinho pede R$ 7 milhões ao Estado para conter alagamentos

Pedido foi feito durante Audiência Pública do Orçamento do Estado, promovida por comissão da Alesp

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), pediu uma verba de R$ 7 milhões para implantação de novas redes de galerias de águas pluviais, além de obras de passagens subterrâneas com aduelas em trechos da Avenida Ampélio Gazzetta e no limite com Sumaré. Os locais são conhecidos por pontos de alagamentos.

O pedido foi feito, no último dia 2, durante Audiência Pública do Orçamento de 2023 do Estado de São Paulo, promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e presidida pelo deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), em Sumaré.

No entanto, esta não é a primeira vez que o chefe do Executivo de Nova Odessa pede verba para arcar com as obras na avenida. Em março ele havia solicitado a liberação de R$ 4,6 milhões ao então secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Na época, a pasta estadual confirmou ao LIBERAL a verba ao município por meio do Programa Nossa Rua. A administração não confirmou se o montante chegou aos cofres públicos.

Ainda durante a audiência pública, Leitinho pediu uma verba de R$ 1,2 milhão para a construção do Centro de Convivência da Melhor Idade, que ficará localizado no Jardim São Jorge, além de R$ 1 milhão para novas etapas do Programa Municipal de Recape.