Leitinho nega distribuição de Bíblias e diz que só pagou café

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), negou que houve distribuição de Bíblias durante o gabinete itinerante realizado em agosto de 2021 na cidade. O município sediou o evento que recebeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dois pastores envolvidos em suspeitas de cobrança de propina para liberação de recursos do MEC (Ministério da Educação).

Durante entrevista à Rádio Clube AM 580, na tarde desta quinta-feira, o chefe do Executivo afirmou que a prefeitura só arcou financeiramente com o café da manhã e da tarde oferecidos a cerca de 70 prefeitos, vice-prefeitos e secretários de Educação da região e do interior do Estado, que foram atendidos no ginásio de esportes, no Jardim Santa Rosa.

“Se tivesse [tido entrega de Bíblias], eu teria pego pelo menos uma. Não foi entregue nenhuma e não compramos. A única coisa que a gente pagou foi o café da manhã e da tarde”, disse.

A afirmação de Leitinho, no entanto, vai de encontro com um vídeo divulgado pelo próprio ex-ministro, em julho de 2021, em que estava ao lado do prefeito, e dizia que o evento seria patrocinado pela prefeitura.

De acordo com o prefeito, a administração já pediu diversos recursos, mas nenhum deles foi atendido. Em outubro, a prefeitura anunciou que receberia do MEC e do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) R$ 3,6 milhões para creches, materiais de apoio e capacitação de educadores, mas o valor ainda não chegou aos cofres públicos.

PROPINA. Em março, em um áudio divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, o então ministro admitiu que priorizava o atendimento a prefeitos que chegavam ao ministério por meio dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Prefeitos que participaram de encontros com os pastores relataram supostas cobranças de propina para facilitar a liberação das verbas, algo que envolveria a compra de bíblias.

“Eu conheci os dois em Brasília. Fui apresentado e saímos para almoçar. O ex-ministro é super gente boa, de confiança e sincero. Eu acho que ele não tem nada a ver com isso [se referindo a propina]. Acho que se alguém fez algo foi esse pastor Arilton”, concluiu Leitinho ontem.