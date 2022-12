Leitinho foi à polícia contra mulher que o acusa de estupro

Chefe de Executivo afirma que relação foi consensual – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O prefeito Leitinho (PSD), de Nova Odessa, registrou ao menos dois boletins de ocorrência contra a mulher que o acusa de estupro. Os registros foram feitos na Delegacia Seccional de Americana nos dias 11 de maio e 11 de novembro deste ano.

Na última quarta-feira, o juiz Fellipe Figueiredo de Carvalho, dos juizados Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (DF), concedeu medida protetiva à mulher, que registrou ocorrência de estupro contra o prefeito na DEAM I (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher).

Segundo o LIBERAL apurou, a mulher tem uma empresa que presta assessoria parlamentar e foi contratada pela Prefeitura de Nova Odessa, momento em que conheceu Leitinho. O suposto crime, segundo ela, teria ocorrido em 31 de janeiro deste ano em um hotel, em Campinas.

A mulher disse à Justiça que o prefeito foi até o local encontrá-la. Que naquele dia, não se sentia muito bem, que ambos conversaram e que Leitinho teria feito menção de ir embora, mas, segundo ela, repentinamente, retornou e a estuprou. Ele nega. Diz que a relação foi consensual.

No boletim de ocorrência registrado em maio, na delegacia de polícia de Americana, o prefeito diz que conheceu a mulher profissionalmente em outubro de 2021 e que começaram a se relacionar em novembro.

Segundo consta no boletim que o LIBERAL teve acesso, Leitinho afirma que no dia 12 de janeiro foi convidado pela mulher para ir ao hotel onde ela estava hospedada, em Campinas, onde tiveram relação sexual.

A mulher teria voltado para Brasília e retornado depois de alguns dias se queixando de sintomas de gravidez. O prefeito diz que comprou testes rápidos e que a mulher teria dito que o resultado tinha dado positivo.

Menos de um mês depois, a mulher teria procurado por Leitinho e dito que gostava muito de um ex-namorado e que essa pessoa seria o pai perfeito para o filho dela. Teria perguntado, então, se Leitinho abriria mão da paternidade. Ele disse que não e passou a ser ameaçado por ela via mensagens de WhatsApp. Mesmo assim, alega que a partir de abril passou a depositar R$ 2 mil na conta da mulher para ajudar nas despesas da suposta gravidez.

Em 11 de novembro, dia seguinte a uma viagem para Brasília, o prefeito registrou um novo boletim de ocorrência na Delegacia Seccional contra a mulher por estelionato, calúnia e ameaça. O chefe do Executivo afirma que esteve em Brasília a trabalho, bem como para conhecer o suposto filho e assumir a paternidade. Mas quando entrou em contato com a mãe da criança, ela teria desconversado e se recusado a encontrar Leitinho.

A mulher, no entanto, segundo consta no boletim, também estaria em Brasília a trabalho e foi vista por pessoas em comum com o prefeito de Nova Odessa que afirmaram que ela não aparentava ter tido um filho nem que estaria ou esteve grávida.

O chefe do Executivo teria a confrontado e diante da confirmação de que não houve uma gravidez, teria exigido a devolução de cerca de R$ 16 mil que depositados na conta dela para ajudar nos gastos. Desde então, Leitinho afirma que é ameaçado pela mulher via mensagens, dizendo que acabaria com a carreira dele.

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), informou que já existe um inquérito instaurado na DEAM I (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher) para apurar a acusação de estupro.

“Após a conclusão, caberá a análise do Ministério Público e do Judiciário”, traz nota. A mulher também foi procurada pelo LIBERAL por meio de ligações telefônicas e mensagens no WhatsApp, mas não se manifestou.