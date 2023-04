Leitinho diz que vai abrir licitação para vigias sem armas nas escolas

Em decorrência da onda de boatos de ameaças de atentados em escolas, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), diz que vai abrir uma licitação para vigias sem armas nas 25 escolas municipais de Nova Odessa. Em entrevista ao Programa Liberal no Ar, na Rádio Clube (AM 580), Leitinho adiantou que pretende implantar a medida o mais rápido possível.

“As mães nos pediram a segurança armada nas escolas. Mas, em conversa com especialistas em segurança pública, achamos que não seria uma boa maneira. Pois, entendemos que a criminalidade pode invadir a escola, mas com o foco de roubar a arma dos vigia. Já descartamos essa hipótese”, afirma Leitinho.

Leitinho quer seguranças desarmados nas escolas de Nova Odessa – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O prefeito também enviou à câmara o projeto em regime de urgência para aprovação do convênio com a Polícia Militar, por meio da atividade delegada, que permite a atuação de PMs em horários de folga.

A proposta passará pelas comissões na câmara no período de 45 dias, até ser apreciada pelos vereadores. No entanto, caso a base do governo consiga a assinatura de seis parlamentares, ela poderá ser votada na próxima segunda-feira.

Um grupo da GCM (Guarda Civil Municipal) esteve na câmara para pedir o apoio dos vereadores para rejeitarem a proposta.

O comandante da corporação, Luciel Carlos de Oliveira, diz que a GCM já está realizando as rondas nas escolas. “Temos três equipes no patrulhamento motorizado, das 6h às 18h, realizando rondas direcionadas com prejuízo de ocorrência”, afirma.

Luciel acrescenta que também acompanha a instalação do botão de pânico nos celulares das diretoras, vice diretoras e coordenadoras das escolas. “Nossas escolas estão seguras”, diz o comandante.