Leitinho confirma que tentará reeleição no próximo ano

O prefeito de Nova Odessa, Leitinho (PSD), confirmou nesta segunda-feira (18), em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), que tentará a reeleição no pleito municipal de 2024.

Ele deverá seguir com o empresário Alessandro Miranda, o Mineirinho (PSD), como vice.

Leitinho foi entrevistado pelo programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM-580) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em 2020, Leitinho foi eleito com 12.071 votos, equivalente a 39,68% dos votos válidos.

O principal concorrente foi o médico José Lourenço Jorge Alvarenga, o Dr. Lourenço (PSDB), que teve 10.192 votos (33,51%).

Lourenço era o candidato indicado pelo ex-prefeito Bill, que deverá ser o principal adversário de Leitinho em 2024.

Ainda que não tenha confirmado a pré-candidatura, Bill se filiou ao PL em junho deste ano, em evento realizado em Jundiaí que contou com as participações do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante a entrevista desta segunda, o atual chefe do Executivo disse que espera que o governador se mantenha neutro durante a campanha, já que mesmo tendo proximidade com o novo partido de Bill, a legenda de Leitinho, o PSD, é a mesma de Gilberto Kassab, atual secretário de Governo e Relações Institucionais de Tarcísio.

Além de Leitinho e Bill, outro que pode tentar participar da corrida eleitoral de 2024 é o vereador Cabo Natal (Avante).

Em entrevista ao LIBERAL no início de 2023, ele afirmou que tem a intenção de concorrer para ser uma “terceira via”, fora dos grupos políticos hegemônicos de Nova Odessa.