Leitinho cobra Polícia Civil por obras paradas de delegacia em Nova Odessa

Chefe do Executivo afirma que tem sido cobrado pela entrega da delegacia, cuja obra está parada há oito meses

A previsão inicial era que o prédio seria entregue em abril - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O prefeito Leitinho (PSD), de Nova Odessa, esteve na manhã desta segunda-feira (24) no Deinter-9 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), em Piracicaba, para cobrar a retomada da construção da nova delegacia da cidade, que está parada desde outubro de 2023, segundo o TCE (Tribunal de Contas do Estado).

“Protocolei um ofício pedindo que sejam aceleradas as obras da delegacia de polícia, pois a população vem me cobrando bastante pela entrega”, disse Leitinho.

O diretor do departamento, delegado Kléber Antonio Torquato Altale, afirmou que as medidas estão sendo tomadas pelo Estado para a retomada da obra o mais rápido possível.

A previsão inicial era que o prédio seria entregue em abril. O imóvel, que fica na Avenida Carlos Botelho, já teve investidos R$ 2 milhões dos R$ 2,6 milhões previstos.

A SSP (Secretaria de Estado de Segurança Pública) informou apenas que a empresa responsável pela construção pediu um aditivo do contrato, mas não informou detalhes. A pasta disse ainda que a proposta está sob análise.

Caso seja aprovada a alteração pedida, o valor e o prazo para entrega serão revistos. A reportagem entrou em contato com a empresa responsável pela obra, mas não obteve retorno.