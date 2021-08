Leitinho anuncia revisão do Plano Diretor de Nova Odessa

A elaboração será realizada com consulta à população por meio de audiências públicas e com uma consultoria especializada

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), anunciou nesta quarta-feira (28) a revisão do Plano Diretor da cidade. O projeto vai definir as regras para o crescimento do município para os próximos 20 ou 30 anos. O Plano Diretor atualmente em vigor é de 2006.

A elaboração será realizada com consulta à população por meio de audiências públicas e com uma consultoria especializada contratada pela prefeitura.

Projeto vai definir as regras para o crescimento do município – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

O processo deve levar ao menos sete meses para ser desenvolvido e envolve a elaboração de duas novas leis municipais: o novo Plano Diretor Sustentável e também uma nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, atualizada segundo as mais recentes normas federais e estaduais vigentes. A primeira etapa, do diagnóstico da situação e da legislação atuais, já teve início.

“Vamos fazer várias reuniões com a população, com as entidades e associações da cidade, para escutarmos o que as pessoas querem para o futuro de Nova Odessa, para garantirmos que cada um dê a sua contribuição ao processo. Ao final, vamos elencar as prioridades para nosso crescimento sustentável a curto, médio e longo prazo”, disse Leitinho.

Secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano da cidade, a arquiteta Miriam Cecília Lara Netto explicou que nas próximas semanas será formada uma Comissão Municipal de Revisão do Plano Diretor, com membros tanto do Poder Público e da Câmara de Vereadores quanto da sociedade civil. O grupo vai acompanhar todo o processo através de reuniões periódicas com os técnicos e especialistas envolvidos.

“Também vamos chamar todas as organizações civis e associações de Nova Odessa para explicar esse processo de elaboração comunitária do novo Plano Diretor, que por isso mesmo estamos chamando de participativo. Até para as escolas da cidade nós vamos levar o Plano, para que cada estudante também dê a sua contribuição”, adiantou a secretária.

Após essa série de apresentações e coletas de sugestões, o esboço do novo Plano Diretor Sustentável será consolidado e apresentado em uma audiência pública final antes de ser enviado para a Câmara na forma de um projeto de lei, para ser debatido pelos vereadores.

A consultoria especializada contratada para ajudar os técnicos do Município é a Solo Urbe Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia Ltda, cuja ordem de serviço foi emitida no último dia 23 de agosto ao proprietário, o arquiteto Eduardo Marconi, com 12 anos de experiência na área.