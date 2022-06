Leitinho anuncia construção de shopping em Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD) anunciou nesta quinta-feira a construção de um shopping na Avenida Carlos Botelho, na região central. De acordo com a administração, o projeto do empreendimento ainda não está detalhado, mas as obras podem começar este ano e o centro de compras deve ser inaugurado em 2024.

Reunião na prefeitura na qual foi anunciada a construção do shopping – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Segundo o projeto inicial da Investitore Empreendimentos e Participações Ltda, o shopping será construído em um terreno de aproximadamente 5 mil metros quadrados, e deve contar, depois de pronto, com dezenas de lojas, supermercado, academia e vagas próprias de estacionamento no subsolo, totalizando 16 mil metros de área construída.

A prefeitura estima que, quando estiver em pleno funcionamento, o shopping poderá gerar até 500 vagas de emprego diretas e indiretas. “Vemos com bons olhos esse anúncio, vai recuperar para a nossa economia uma área hoje praticamente abandonada no Centro e, o mais importante, fortalecer nosso comércio como um todo e gerar centenas de vagas de trabalho”, disse o vice-prefeito, Alessandro Miranda, o Mineirinho (PSD).

“Escolhemos trazer esse investimento para este local em Nova Odessa principalmente em função da excelente localização do terreno, e também devido ao crescimento que a cidade está apresentando, e que deve continuar nos próximos anos. Nova Odessa merece um shopping center, e temos certeza que os consumidores vão aprovar, o que é o mais importante”, finalizou o empresário Marcos Roberto, representante da Investitore.