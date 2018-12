Ladrões fazem funcionários reféns e fogem com uma tonelada de cobre

Foto: Arquivo O LIBERAL

Quatro homens foram feitos reféns durante a noite e madrugada desta segunda-feira (17), enquanto trabalhavam em uma empresa têxtil de Nova Odessa. Os bandidos forçaram as vítimas a carregarem uma tonelada de cobre e fugiram com dois carros dos funcionários. Prejuízo é estimado em R$ 40 mil e ninguém foi preso.

De acordo com informações do registro policial, as vítimas compareceram a delegacia do município e informaram que por volta das 23h15, estavam trabalhando em uma empresa têxtil localizada na Avenida Industrial Oscar Bergren, no Jardim Eneides Industrial, quando foram abordados por um homem armado. Este, obrigou os funcionários a entregar o controle remoto do portão principal e, dessa maneira, um segundo homem, também armado, entrou no espaço.

Enquanto um fazia a vigília em frente a indústria, o outro, com o celular de uma das vítimas se comunicava com uma terceira pessoa, informando que já podia trazer o caminhão para o transporte do fio de cobre, roubado da empresa. No relato das vítimas a Polícia Civil, eles contaram que ouviram o ladrão dizer por telefone: “Entra pra cena, entra pra fita. O que aconteceu? O caminhão não vai vir?”

Por volta das 2h da manhã, os assaltantes ainda permaneciam na indústria aguardando a chegada do terceiro envolvido para transportar o material roubado, entretanto, como aparentemente o caminhão teve problemas mecânicos, os ladrões decidiram pegar dois carros dos funcionários e obrigaram o quarteto a carregar os veículos com os fios avaliados em R$ 40 mil.

Além dos fios e carros, foram levados documentos, cartões bancários, celulares, cheques e R$ 180 em espécie das vítimas. O caso será investigado pela Polícia Civil.