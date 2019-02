Laboratório amplia horário para coleta em Nova Odessa

O laboratório externo e anexo ao Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia, em Nova Odessa, ampliou o horário de coleta, passando a atender a população das 6h30 às 13h. Para a retirada de exames, o espaço funciona até às 16h. A Secretaria de Saúde também confirma o funcionamento do laboratório aos sábados para coleta e retirada de exames, das 7h às 11h.

O Laboratório Indaiatuba J.A. Ltda, vencedor do processo licitatório, realiza exames de análises clínicas solicitados pelos médicos aos pacientes da rede pública de saúde e atua junto ao Hospital e Maternidade Municipal. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A empresa é a mesma que vinha realizando o serviço emergencialmente e o local fica na Rua Aristides Bassora, número 302, em frente ao Hospital e ao lado do Cartório Eleitoral.

O laboratório tem quatro salas de coleta, uma sala para mulheres que precisam realizar exames ginecológicos e uma sala de descanso para exame de curva glicêmica, que leva três horas para ser concluído, além de salas de espera.

Uma novidade para os pacientes com o novo laboratório é que eles próprios podem retirar o resultado do exame pela internet. Assim que faz a coleta, o paciente recebe um cartão com o endereço eletrônico e a senha. Mas aqueles que quiserem, podem retirar o resultado impresso no laboratório também. Os médicos e a equipe de enfermagem do hospital também têm acesso aos resultados de forma on-line.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa.