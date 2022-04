Kit escolar não tem previsão de entrega em Nova Odessa

Há dois meses do início do ano letivo, os alunos da rede municipal de ensino de Nova Odessa seguem sem os kits escolares que auxiliam nas atividades dos estudantes. De acordo com o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), durante entrevista à Rádio Clube AM 580, na tarde desta quinta, o processo licitatório da compra dos materiais segue em andamento, mas sem data de entrega.

O edital de licitação para a compra dos kits, além de materiais para apoio pedagógico, foi publicado pela prefeitura no Diário Oficial do município no dia 1º de fevereiro, dois dias antes do início das aulas.

De acordo com o chefe do Executivo, a licitação já foi feita e as empresas selecionadas estão levando amostras para equipes que estão analisando os materiais. “Estão averiguando todas as amostras, se tem qualidade, se o que está sendo mostrado pela empresa contempla o que está previsto no edital”, explicou.

Leitinho adiantou que a primeira empresa selecionada já foi desclassificada, por não estar em conformidade. A segunda empresa entregou os materiais e já estão sendo analisados.

“Se for de bom agrado para professores e estiver em ordem com o edital, vamos chamar a segunda. Se não tiver, vamos para a terceira, se não tiver, vamos para a quarta e, assim, até estar dentro do edital, para levar às crianças um material de qualidade”, completou.

“Já estou meio apavorado, já falei com o secretário de Educação [José Jorge Teixeira] que isso precisa correr. Está passando meses e meses, e esse kit escolar não chega”, disse.