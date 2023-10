Justiça suspende comissão que investigaria denúncia de repasse ilegal em Nova Odessa

Prefeito entrou com mandado de segurança contra presidente da Comissão Processante, por acreditar em violações judiciais

Prefeito entrou com um mandado de segurança contra o vereador Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Justiça de Nova Odessa suspendeu a comissão processante instaurada pela câmara contra o prefeito Claudio José Schooder, Leitinho (PSD), em resposta a denúncias de repasses irregulares de cerca de R$ 550 mil à Aequotam (Associação de Assistência e Equoterapia de Americana).

O prefeito entrou com um mandado de segurança contra o vereador Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), presidente da Comissão Processante, por considerar que o parlamentar cometeu violações judiciais.

Leitinho cita falta de notificação pessoal, ausência de cópias integrais do ato administrativo, usurpação da competência da comissão e designação de assessoria jurídica por um profissional não habilitado e uma suposta troca ilegal de uma servidora efetiva por uma assessora comissionada.

No mandado de segurança, o chefe do Executivo solicita notificação pessoal, ratificação da decisão do prazo para defesa prévia, anulação de decisões individuais e nulidade da designação da assistente legislativa para assessoria jurídica.

O juiz da 2ª Vara Judicial de Nova Odessa, Luis Carlos Martins, ao analisar o caso, não conseguiu localizar a integralidade da investigação em um endereço eletrônico, levantando dúvidas sobre as tentativas de intimação pessoal do prefeito.

O magistrado considerou que esses fatos prejudicaram o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O juiz emitiu um despacho nesta terça (24) suspendendo temporariamente a tramitação do processo até que o vereador forneça informações adicionais. Ele também destacou a possibilidade de revisão da decisão em momento posterior.

Em nota, o presidente da Comissão Processante informou que ainda não foi oficialmente notificado e, portanto, não fará qualquer manifestação.

Entenda o caso

A denúncia alega irregularidades nos repasses à Aequotam, incluindo uma transferência de cerca de R$ 50 mil em 2022, relacionada a emendas orçamentárias de 2021, feita para um CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) diferente do indicado.

A denúncia também menciona um repasse de R$ 500 mil, proveniente de multa decorrente de um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) firmado com o MPT (Ministério Público do Trabalho), alegando que os valores foram repassados antes da instalação da instituição em Nova Odessa.

A prefeitura esclareceu que os recursos mencionados na denúncia não eram da administração, mas do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e a destinação à Aequotam foi feita pela Justiça do Trabalho.