Justiça nega liminar que barraria obras no Jardim Flamboyant, em Nova Odessa

Ação popular, de junho, partiu do vereador Cabo Natal (Avante), que queria impugnar novo decreto do prefeito

A Justiça de Nova Odessa negou uma liminar que barraria, pela segunda vez, a continuação das obras do conjunto de casas do loteamento residencial Jardim Flamboyant, no Alvorada, em Nova Odessa, após ação popular do vereador Cabo Natal (Avante), em junho deste ano.

O parlamentar solicitava à Justiça a impugnação do novo decreto 4.550/2022, em que o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), aprovava, novamente, a construção do loteamento. A decisão do TJ (Tribunal de Justiça) foi publicada na última quarta pelo juiz Guilherme Souza Lima Azevedo.

O decreto gerou um PLC (Projeto de Lei Complementar) que foi aprovado, em abril, pelos seis vereadores que formam a base do prefeito. A nova propositura tinha como objetivo alterar o zoneamento daquela área de ZPR (Zona Predominantemente Residencial) para Zeis (Zona Especial de Interesse Social), após a prefeitura regularizar outros problemas apontados da primeira vez pela Justiça, como a criação de audiências públicas com a população, no início do ano.

No entanto, para o parlamentar, a administração estava, pela segunda vez, cometendo o erro que interrompeu as obras do empreendimento, em novembro de 2021, após decisão do TJ que julgou inconstitucional a lei que alterou, em 2014, o zoneamento da área. A liminar foi acatada após o primeiro pedido de ação popular do mesmo vereador.

EXPLICAÇÃO

“Na ação ele diz que embora a câmara seja soberana, de novo há uma falha. Ele disse que as Zeis criadas no novo PLC não constava no Plano Diretor do município, o que seria inconstitucional”, explicou o secretário de Governo da prefeitura, Robson Fontes Paulo.

Analisado, então, o segundo pedido de liminar do parlamentar, o promotor do MP (Ministério Público), Carlos Alberto Ruiz Nardi, disse que apesar de ter sido aberta uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) sobre a lei que modificou o zoneamento do local, transformando-a em Zeis, não vislumbra problema na criação de Zeis em lei que não trate exatamente de alteração do Plano Diretor.

POSIÇÃO

Com o posicionamento do promotor pelo indeferimento da liminar, o juiz também negou o pedido de Cabo Natal.

O vereador Cabo Natal foi procurado pela reportagem e questionado se gostaria de se manifestar. Ele disse que “respeita o entendimento do magistrado, mas não concorda com a decisão. Por isso, estou cogitando a possibilidade de recorrer”.