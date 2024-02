Justiça Eleitoral de Nova Odessa convida interessados para serem mesários voluntários

A Justiça Eleitoral de Nova Odessa está convocando moradores da cidade interessados em serem mesários nas eleições municipais deste ano. O pleito acontece no dia 6 de outubro e podem se inscrever eleitores com mais de 18 anos e que estejam com o título regularizado.

De acordo com o órgão, os mesários terão direito a dois dias de folga para cada dia que trabalharem na função, assim como auxílio de alimentação para o dia da eleição. O voluntário também receberá dois dias de folga para cada dia de treinamento oferecido pela Justiça Eleitoral.

Além disso, é possível que o mesário tenha vantagem de desempate em concursos públicos e isenção de taxa de inscrição nas provas. No entanto, o benefício entrará em vigor de acordo com o edital de cada concurso.

As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário eletrônico no Canal do Mesário do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), ou pelo aplicativo e-Título.

Caso o interessado prefira se candidatar de forma presencial, poderá ir até o Cartório Eleitoral, na Rua Valdemar Ignowski, números 62/66, no Bosque dos Cedros.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.