Justiça determina remoção de vídeos de Bill impulsionados sem indicação de CNPJ

A Justiça Eleitoral de Nova Odessa determinou nesta quarta-feira (11) que o candidato a prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PL) remova vídeos de campanha impulsionados em suas redes sociais sem indicação de CNPJ.

Bill, candidato a prefeito de Nova Odessa – Foto: Reprodução/Redes sociais

A decisão se origina de uma ação movida pela coligação do prefeito Leitinho (PSD), candidato à reeleição. O juiz Luiz Gustavo Primon ressalta que a identificação do CNPJ é exigida por uma resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e deu prazo de 24 horas para as exclusões.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na ação, a coligação de Leitinho também cita que cabos eleitorais de Bill utilizaram vestes com nome e número de urna do candidato, situação que estaria em desacordo com as normas do TSE.

No entanto, Primon considera “prematuro” afirmar que a equipe de Bill foi responsável direta pela confecção e distribuição dessas vestimentas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Mesmo assim, determina que o candidato a prefeito e o vice de sua chapa, Zé Carlos (Republicanos), se abstenha de confecionar e distribuir roupas que contrariem as regras do TSE.

Apesar da decisão judicial, a chapa de Bill comunicou ao LIBERAL, por meio de nota, que “a campanha respeitou todos os ditames que regem a lei eleitoral”.