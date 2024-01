Juiz destacou que não há como admitir que a associação faça as vezes do Estado, simulando os preceitos de uma corporação militar

O juiz Luiz Gustavo Primo acatou a ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência do MP (Ministério Público) e determinou a dissolução da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Odessa, inclusive com a devolução do patrimônio remanescente ao município. A sentença foi publicada na última sexta-feira (5) e ainda cabe recurso.

O magistrado enfatiza que não há como admitir que, apesar da boa intenção na prestação do serviço, a associação faça as vezes do Estado, simulando os preceitos de uma corporação militar.

Bombeiros voluntários estiveram na câmara em março, para pedir apoio de vereadores – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Em março de 2023, o MP já tinha solicitado a extinção da associação, inclusive com a proibição de atividades típicas de salvamento, combate a incêndios ou atendimento pré-hospitalar. A denúncia foi motivada pelo comandante do 16º Grupamento dos Bombeiros Militares, Harley Washigton Almeida Ferreira, por usurpação de função pública.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na época, cerca de 20 bombeiros civis estiveram na câmara para pedir apoio dos vereadores para a continuação do trabalho, que é realizado desde 2019 na cidade, quando o grupo foi fundado.

O promotor Carlos Alberto Ruiz Nardy considerou que a associação infringe diversas disposições normativas, inclusive a cessão de imóvel público para instalação da sede do grupo e verba pública no valor de R$ 300 mil.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), respondeu ao MP que não existe nenhum convênio entre a cidade e a associação.

Com relação à verba, se trata de uma multa aplicada pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) por descumprimento de ajuste de conduta por contratação irregular de pessoal, cujo valor foi repassado à associação pela prefeitura.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

João Carlos da Silva, que respondia pelo cargo de comandante da associação desde o início da fundação, disse que deixou o cargo há cinco meses, por motivos pessoais, mas lamentou a decisão da Justiça. “É muito triste ver tudo se acabar dessa maneira”, afirma.

A reportagem também entrou em contato com o advogado da associação, mas ele não respondeu até a publicação desta matéria.

Bombeiros Militares

Nova Odessa passou a contar com a atuação dos bombeiros militares desde julho de 2023, quando houve a inauguração da base do Corpo de Bombeiros Militar, que contou com a presença do secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite. A sede fica na Avenida São Gonçalo, 2.303, no Jardim Santa Rita 1.