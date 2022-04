Justiça determina a prisão preventiva de suspeito na morte de Russo

A Justiça de Nova Odessa decretou a prisão preventiva, nesta segunda-feira, do empresário Paulo Sérgio de Santana, de 52 anos, preso em fevereiro suspeito de participação no homicídio do ex-secretário de Governo de Nova Odessa, Marco Antonio Barion, o Russo. O político de 52 anos foi assassinado em dezembro do ano passado.

O suspeito foi preso pela Deic (Divisão de Investigações Criminais) de Piracicaba no dia 21 de fevereiro, e estava em prisão temporária desde então, encerrada nesta semana. Após pedido da Polícia Civil e parecer favorável do MP (Ministério Público), a Justiça determinou a prisão preventiva, que não tem prazo para se encerrar. A defesa alega que Paulo Sérgio é inocente.

Entre os motivos que embasaram a decisão está a análise das câmeras de monitoramento do condomínio, no Jd. Marajoara, em Nova Odessa, onde moravam Russo e o empresário. As imagens mostram que Paulo Sérgio acompanhou, com seu carro, o trajeto da vítima desde a saída do condomínio até o momento em que foi assassinado.

Marco Russo foi assassinado na saída do condomínio onde morava, no bairro Marajoara, em Nova Odessa – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Além disso, a decisão considera contradições no depoimento do empresário e em documentos apreendidos em sua residência, que indicam seu envolvimento com licitações, o que ele havia negado.

A Justiça também indica a existência de uma anotação no caderno de Paulo Sérgio como “Serviço do Uno”, anotado para o dia 7 de janeiro, um mês após o homicídio. O Fiat Uno é o modelo do carro utilizado pelos dois executores do então secretário.

Outro motivo para a determinação da prisão preventiva é que conversas extraídas do celular do suspeito apontam para a possibilidade de ter havido um relacionamento entre ele e Russo, pois Paulo comenta com uma pessoa, por mensagem, que a vítima seria “o cara que ia dar a obra para nós”.

“A manutenção da prisão é necessária para garantia da ordem pública. Em razão das contradições em depoimento, indicando que não pretende cooperar com as investigações, a prisão é necessária”, trouxe decisão sobre o caso.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em entrevista após a prisão do suspeito, a delegada responsável pelo caso, Juliana Ricci, informou que Paulo Sérgio seria a pessoa que avisou que a vítima estava saindo, para que os executores pudessem praticar o crime.

A delegada ainda informou que o suspeito é proprietário de uma empresa de pavimentação asfáltica, que já participou de processos licitatórios em prefeituras da região.

Ao LIBERAL, o advogado Roberto Fernandes Guimarães afirmou que seu cliente é “absolutamente inocente”.

“Ele é vítima de uma acusação sem qualquer fundamento fático e jurídico. A defesa está empenhada na comprovação do grave erro jurídico que está ocorrendo neste caso. Lamentavelmente, vivemos em tempos sombrios, onde se prende cidadãos sem o mínimo de prova. A defesa está convicta que os fatos serão apurados e brevemente ele será libertado”, comentou.

A defesa tenta a soltura do suspeito por meio de habeas corpus que tramitam no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e no STF (Supremo Tribunal Federal).

Crime. Russo foi assassinado a tiros em frente ao condomínio onde morava, no cruzamento das ruas Guilherme Klavin e Rute Klavin Grikis, quando saia para trabalhar no dia 6 de dezembro. Ex-presidente do PT em Americana, o então secretário foi alvo de 13 disparos.