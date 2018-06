Justiça de NO nega tratamento porque mulher mora na Bolívia

A Justiça de Nova Odessa julgou improcedente o processo movido por uma portadora de diabetes de 21 anos para que a prefeitura custeasse seu tratamento contra a doença. Motivo: a autora da ação vive na Bolívia, onde estuda medicina. A juíza Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman entendeu que como ela não mora no município, a prefeitura não é parte legítima da ação e, portanto, não poderia ser processada no caso.

A decisão é do último dia 15. Mesmo ganhando a ação em primeira instância, a prefeitura gastou R$ 18 mil com uma bomba de insulina que a Justiça mandou o Executivo comprar por meio de uma liminar, antes de analisar o mérito da causa.

Foi a prefeitura que descobriu que a estudante mora em Cochabamba (a 2.472 km de Nova Odessa), na Bolívia, por meio do Facebook, e informou isso à Justiça. Na ação, movida no ano passado, a autora declarou que seu endereço residencial era em Nova Odessa. Depois que a prefeitura descobriu o fato, a advogada da universitária alegou que a garota estuda realmente no país vizinho, mas tem domicílio em Nova Odessa, onde passa as férias de dois meses e meio por ano com seus pais.

“O simples fato de a autora viajar para esta comarca esporadicamente para visitar seus pais não torna a municipalidade local obrigada juridicamente a custear o seu tratamento”, escreveu a juíza na sentença em que analisou o mérito da ação. Antes disso, porém, a magistrada concedeu a tutela antecipada (uma decisão provisória) determinando que a prefeitura fornecesse o tratamento.

Em fevereiro deste ano, a prefeitura comprou a bomba de insulina e os insumos para um mês de tratamento. Só com a bomba, gastou R$ 18 mil. Porém, a estudante nunca apareceu para buscar o instrumento, segundo a prefeitura. O instrumento está guardado para atender outro eventual paciente, diz o Executivo. Os insumos foram usados por outra pessoa.

A garota havia procurado a Justiça sob o argumento de que é portadora de diabetes tipo 1 e que precisava mensalmente de insumos que custam R$ 3,2 mil, além da bomba de infusão de insulina, avaliada em R$ 18,5 mil (um aparelho eletrônico que substitui as aplicações manuais de insulina por um método automático). Sua justificativa era de não conseguira controle da doença com o sistema de aplicações de insulina disponibilizados na rede pública.

É comum que moradores busquem a Justiça para que prefeituras paguem tratamentos e forneçam medicamentos não oferecidos na rede pública. Só em Nova Odessa, foram 24 ações neste ano. Esta prática, chamada por prefeituras de “judicialização” da saúde, tem sufocado as finanças públicas, reclamam prefeitos. Prefeitos da região vão pedir mais recursos do governo do Estado para ajudar a bancar os custos com essas decisões judiciais – o movimento é liderado, inclusive, pela Prefeitura de Nova Odessa.