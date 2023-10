Desembargadores do Órgão Especial do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) cassaram a liminar concedida em julho deste ano que suspendia a cobrança da Tarsu (Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos) em Nova Odessa.

Com a decisão, volta ao normal o recolhimento da taxa já a partir da oitava parcela, com vencimento no próximo dia 10 de outubro.

A liminar havia sido concedida no âmbito de uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) apresentada pelo procurador geral do Estado contra a lei municipal aprovada pela câmara que regulamentou a Tarsu.

A medida, aprovada em 2022, previa a metragem do imóvel como base para a emissão da cobrança. Quanto maior a área construída, maior a cobrança.

O MP (Ministério Público) considerou o critério “genérico” e sem correspondência com o serviço, que é de coleta, destinação e tratamento do lixo urbano.

Os argumentos foram acatados pelo desembargador Luiz Antonio de Godoy, relator da ação no TJ, que determinou a suspensão da taxa até o julgamento da ação.

Os desembargadores analisaram agora a própria liminar e seguiram o voto do relator do caso, desembargador Damião Cogan.

Em seu voto, Cogan destacou que “a jurisprudência é assente no sentido da legitimidade da cobrança da taxa de coleta de resíduos cuja base de cálculo se parametriza pela área do imóvel, bem como pela finalidade de uso do imóvel”, conforme estabelecido pela lei municipal em questão.

PREJUÍZOS

Cogan também apontou que a suspensão da cobrança poderia causar prejuízos, uma vez que poderia impedir que o município obtivesse receita para a prestação do serviço público, o que poderia resultar em problemas sanitários no local.

Até julho, a Tarsu era cobrada juntamente com as parcelas do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), em um único documento.

Portanto, os contribuintes que haviam emitido uma segunda via da parcela do IPTU de agosto e setembro sem a Tarsu, em conformidade com a liminar, deverão voltar a utilizar a folha de outubro do boleto do IPTU para recolher o imposto e a taxa juntos novamente.

A Prefeitura de Nova Odessa informou que em breve disponibilizará uma nova ferramenta online para emissão de boletos exclusivos para o recolhimento das parcelas da Tarsu de agosto e setembro.