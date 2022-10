Júri absolve dois e condena um por morte em Nova Odessa

Corpo da vítima foi localizado ao lado do carro carbonizado, perto da represa Recanto 2 - Foto: Reprodução

O Tribunal do Júri condenou Márcio Souza Ferreira, 49, a quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela morte de Jessé Souda, 52, em abril de 2017.

O corpo da vítima foi localizado ao lado do carro carbonizado, perto da represa Recanto 2, no Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa. O réu tinha sido denunciado pelo MP (Ministério Público) por homicídio duplamente qualificado, que acabou desclassificado para lesão corporal seguida de morte.

A juíza Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman decidiu que Márcio, que já respondia o processo em liberdade, poderá recorrer da decisão solto. O julgamento ocorreu na última terça, no Fórum de Nova Odessa.

A ex-esposa da vítima, Rosilva Alves Souda, 46, e Fernando Receputi, 23, também levados à júri, foram absolvidos.

Outra ré no caso, a enteada Bruna Alves Ferreira, morreu no curso de processo. Ela se envolveu em um confronto com a PM (Polícia Militar), em São Paulo.

Os advogados André Marchi Campos e Paulo Pascoal Júnior, que atuaram na defesa de Rosilva, disseram que as agressões ocorreram após descobrirem que ele estuprou várias vezes a enteada, que na época tinha 7 anos.

O defensor de Márcio, Alessander Pimentel, afirmou que como o seu cliente já cumpriu oito meses de prisão preventiva, iniciará o cumprimento da pena no regime aberto.

No dia do crime, Jessé foi levado à casa da ex-mulher. Na residência estavam os demais réus. Eles tomaram satisfações sobre o estupro da enteada. Depois teriam agredido Jessé com chutes e socos.

A vítima foi então levada perto de uma represa, onde novamente foi agredida e deixada.