Jovens de Nova Odessa que fazem 18 anos em 2023 devem se alistar até junho

A 107ª Junta de Serviço Militar de Nova Odessa informou, nesta terça-feira (24), que os jovens que completam 18 anos em 2023 devem realizar o alistamento militar obrigatório, que receberá inscrições até o dia 30 de junho. Todos os rapazes nascidos em 2005 devem participar do processo, independentemente do mês de nascimento.

Para realizar o alistamento, são necessários Certidão de Nascimento, RG, CPF e comprovante de endereço, além de e-mail e telefone. O alistamento é feito através da plataforma online, ou pelo aplicativo do Exército Brasileiro. O acesso ao site é feito com o número do CPF e a senha criada no momento do cadastro.

No portal, é possível pagar a taxa e imprimir o Certificado de Dispensa de Incorporação, para que seja feita a comprovação da inscrição junto às forças armadas. Rapazes nascidos em anos anteriores e que ainda não se alistaram devem se apresentar presencialmente à Junta de Serviço Militar, para que a situação seja regularizada. Os atrasados deverão pagar uma multa de R$ 5,24.

Em caso de jovens portadores de deficiência, a dispensa poderá ser solicitada com a entrega do requerimento solicitando isenção do serviço militar, atestado médico com diagnóstico de incapacidade e o CID (Classificação Internacional de Doenças).

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.