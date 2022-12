Jovem é preso com sete tijolos de maconha em Nova Odessa

Jovem tentou fugir a pé, mas foi detido pelos guardas municipais no Jardim Santa Rosa

Um jovem de 19 anos foi preso na noite desta terça-feira (6), em Nova Odessa, com sete tijolos de maconha e diversas porções do mesmo entorpecente, que somados, pesaram mais de dois quilos.

Dentro do carro estavam os 7 tijolos de maconha – Foto: GCM de Nova Odessa / Divulgação

De acordo com informações da GCM (Guarda Civil Municipal), por volta de 22h a equipe fazia patrulhamento pelo Jardim Santa Rosa, quando os patrulheiros viram um carro, um GM Classic Prata, próximo a uma viela.

Os guardas se aproximaram e neste momento uma pessoa desembarcou do carro e tentou fugir a pé, porém foi alcançado na Rua Carlos Pinto de Camargo, no cruzamento com a Avenida Carlos Botelho.

Com ele nada de ilícito foi encontrado, entretanto, dentro do Classic estavam sete tijolos de maconha e algumas porções do mesmo entorpecente. O peso total de drogas apreendidas foi 2,347 quilos.

Diante dos fatos o jovem foi conduzido ao plantão policial do município e ficou preso em por tráfico de drogas em flagrante.