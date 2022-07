Jovem de 19 anos é executado a tiros na zona rural de Nova Odessa

Segundo a Polícia Civil, a vítima residia no Jardim Maria Antônia, em Sumaré; suspeito do crime ainda não foi identificado

Um rapaz de 19 anos foi executado com pelo menos seis tiros em um matagal às margens da Avenida dos Brilhantes, no bairro Chácaras Acapulco, no limite entre Nova Odessa e Americana. O corpo foi localizado por um morador, que acionou a Gama (Guarda Municipal de Americana), na manhã de sábado (16). Os agentes consideram a possibilidade de que crime ocorreu durante a madrugada.

“Chegamos ao local e encontramos o corpo, que estava caído perto de uma viela, às margens da avenida. Não foi possível identificar testemunhas ou suspeito”, disse o patrulheiro Leite.

Corpo foi localizado na manhã deste sábado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como sendo Cauã Gustavo Cardoso Custódio, que residia no Jardim Maria Antonia, em Sumaré.

“A família esteve no local e confirmou a identidade da vítima”, afirmou o policial civil Leandro Marcelo Viana, que também acompanhou o trabalho dos peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana.

“Pelas circunstâncias em que o corpo foi localizado, possivelmente a vítima foi trazida nesse local ermo. Ainda tinha o gesto de defesa de proteger o rosto com as duas mãos. Consideramos que o primeiro tiro teria atingido os braços e transfixou na boca. Outros cinco tiros acertaram as costas”, completou o policial.

Algumas munições de calibre .40 foram apreendidas e serão periciadas.

As investigações sobre o caso já foram iniciadas, mas por enquanto a polícia não tem pistas sobre o caso. Nas imediações não havia casas ou câmeras de segurança que pudessem flagrar o assassinato.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para a realização de exame necroscópico para confirmar a causa da morte e, somente depois do procedimento, ele será liberado aos familiares para sepultamento.