João Doria visita Nova Odessa nesta sexta

“Escoltado” pela família Macris, o tucano João Doria, ex-prefeito de São Paulo e pré-candidato ao Governo do Estado pelo PSDB, estará em Nova Odessa nesta sexta-feira para um evento do partido. O encontro será realizado no Klavin Eventos, às 19 horas, em Nova Odessa.

O material de divulgação do evento com João Doria (PSDB) passou perto de usar o slogan “Acelera SP”, proibido pela Justiça por fazer promoção pessoal do então prefeito da capital. Ele chegou a ser multado em R$ 200 mil por isso.

A postagem do evento em Nova Odessa trouxe a frase “Acelerando em Nova Odessa, Americana e Região”, e tem foto do tucano fazendo um sinal com a mão. “Vamos acelerar juntos com João Doria na próxima sexta-feira”, escreveu o deputado federal Vanderlei Macris em seu Facebook, que aparece na foto ao lado do seu filho, o deputado estadual Cauê Macris.