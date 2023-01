IPTU sofre reajuste de 5,79% em Nova Odessa

Pagamento do imposto pode ser feito em parcela única com 10% de desconto ou em dez prestações iguais

A Prefeitura de Nova Odessa confirmou que o reajuste do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em 2023 foi de 5,79%, referente exclusivamente à inflação do ano passado medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A expectativa do setor de Tributação da Secretaria de Finança é que o IPTU de 2023 seja calculado, lançado, impresso na forma de carnês, distribuído aos contribuintes e liberado para consulta e impressão no site da prefeitura após 8 de março.

A administração explica que, como nos anos anteriores, o pagamento do imposto pode ser feito em parcela única com 10% de desconto ou em dez prestações iguais, com vencimento da primeira no dia 31 de março e as demais sempre no dia 10 de cada mês.

Em breve, os valores devem estar disponíveis para consulta na área de serviços online do site da prefeitura (www.novaodessa.sp.gov.br).