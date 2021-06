Instituto de Zootecnia de Nova Odessa tem nova diretoria

O pesquisador e doutor em Produção Animal Enilson Geraldo Ribeiro assumiu a diretoria do IZ (Instituto de Zootecnia), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo com sede em Nova Odessa.

A mudança na diretoria ocorre após o deputado estadual Itamar Borges (MDB) assumir como secretário de Agricultura e Abastecimento de SP.

Enilson atua há 14 anos como pesquisar científico na área de zootecnia – Foto: Divulgação

Na nova administração, Enilson detalha que buscará recursos para pesquisas, infraestrutura e segurança, interação com outros institutos e outras entidades de pesquisas públicas e privadas, incentivar parceria com outros órgãos da Secretaria, “além de aproximar o pesquisador da iniciativa privada”.

O novo diretor diz que espera construir uma gestão participativa, harmoniosa e responsável. “Pretendemos dar continuidade no que está dando certo, mudar o que não está funcionando e corrigir o que é corrigível”, disse, em nota distribuída para a impresa.

Currículo

Enilson é mineiro de Piedade do Rio Grande e doutor em Produção Animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2004), onde também realizou o mestrado (1999). Ele ainda é técnico em Agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal de Barbacena-MG (1988) e possui graduação em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa (1996).

Ele atua há 14 anos como pesquisador científico da pasta na área de zootecnia, principalmente em Nutrição, Pastagens e Produção de Bovinos.

Pesquisador Científico V do Instituto de Zootecnia desde 2007, atuou como diretor do Centro de Experimentação Central de 2013 a 2021 e esteve diretor do Centro de Pesquisa em Zootecnia Diversificada do Instituto, de fevereiro a maio de 2021, saindo agora para a direção geral.

Seus projetos envolvem pesquisas em avaliação de alimentos para animais, atuando principalmente em nutrição de ruminantes, produção de forragem, manejo de bovinos leiteiros e pastagens e sistemas integrados de produção agropecuária. Atualmente, está envolvido em seis importantes projetos de pesquisa no IZ.