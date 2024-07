Instituto de Zootecnia de Nova Odessa celebra 119 anos em sábado ‘de portas abertas’

O IZ (Instituto de Zootecnia) de Nova Odessa comemora os 119 anos de fundação neste sábado (13), com portas abertas ao público. A celebração será das 10h às 17h, na sede do órgão, na Rua Heitor Penteado, 56, no Centro. Além da visita ao interior do instituto, haverá um festival gastronômico à disposição dos visitantes.

Quem for ao IZ poderá conhecer o trabalho de pesquisa científica realizado pelo órgão na área de produção de proteína animal.

Além disso, haverá atividades e ações dirigidas com a comunidade científica. O trabalho realizado no instituto é vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Instituto de Zootecnia de Nova Odessa celebra aniversário de portas abertas ao público – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Haverá um festival gastronômico com food trucks. O dia ainda contará com feira de artesanato, feira de produtos agroalimentares artesanais, apresentações de animais da Mini Fazendinha do IZ, assim como uma exposição de mini cabras.

A celebração terá apresentações teatrais, show de música sertaneja raiz e desfile de cães de pastoreio. O sábado será “um dia muito divertido, cheio de atrações e aberto ao público em geral, principalmente às crianças e adolescentes”, disse o diretor geral do IZ, Enilson Ribeiro.

“O Instituto de Zootecnia abre suas portas para a sociedade com o objetivo de se integrar ainda mais com a comunidade, mostrando o que a instituição realiza em pesquisa, inovação e difusão de novas tecnologias. A ação tem também o propósito de incentivar as crianças e despertar o interesse pela ciência e pesquisa, bem como conhecerem um pouco mais sobre como os alimentos chegam às mesas”, explicou o órgão.

