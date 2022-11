Instituto de Zootecnia de Nova Odessa abre portas ao público

O público de Nova Odessa e região terá a oportunidade de conhecer mais sobre pecuária e agricultura. O Instituto de Zootecnia, no Centro, abrirá suas portas nesta sexta-feira e amanhã para que pessoas de várias idades possam ser apresentadas aos pesquisadores e à estrutura. O evento ganhou o nome de “IZ de Portas Abertas”.

Nesta sexta, 120 alunos de escolas municipais de Nova Odessa, com visitas agendadas, irão fazer um tour pelo local. Algumas atividades lúdicas estão sendo preparadas e as crianças poderão ter contato com peixes, aves, animais ovinos, produção de grãos, o Laboratório de Qualidade do Leite e o Laboratório de Biotecnologia Animal. Além disso, cada turma irá plantar uma árvore.

Entre as atividades programadas está o contato com os animais do instituto e visita às instalações – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL (1).JPG

“As crianças e as escolas estão recebendo informações deturpadas sobre a produção animal. Por exemplo, tem gente que fala que a pecuária acaba com o meio-ambiente, isso não é verdade. Então, de forma lúdica, nós vamos falar sobre isso com eles. É bom porque a criança acaba levando para os pais e cria um legado”, explicou Enilson Ribeiro, 52, diretor geral do IZ de Nova Odessa.

Já amanhã, o instituto irá recepcionar o público em geral. O evento ganhará traços recreativos, com apresentações musicais, food-trucks, feira de artesanato, fazendinha com ovelhas e aves, e tambores de piscicultura. A entrada é gratuita, mas é necessário pagar pelo o que for consumido no local.

“A sociedade e principalmente o público de Nova Odessa não conhecem o IZ. É importante essa aproximação, para que eles possam conhecer todo o processo até a chegada da carne, do ovo e do leite na mesa”, disse Enilson.

PESQUISA. Além de apresentar todos os processos produtivos de alimentos como carne e leite, o espaço quer que as pessoas entendam a importância da pesquisa.

Segundo Enilson, no ano passado, todos os IZs do estado de São Paulo (dez, no total) receberam cerca de R$ 10 milhões e neste ano, R$ 7 milhões. Isso possibilitou um bom desenvolvimento estrutural de todo o núcleo.

“Apesar da falta de recursos humanos, que é a nossa maior dificuldade hoje, acho que o maior avanço foi a parceria com a iniciativa privada. Por exemplo, nós aprovamos um projeto para as unidades de Sertãozinho e de São José do Rio Preto de R$ 20 milhões, sendo metade vindo da iniciativa privada. E nós vamos estudar os impactos climáticos causados pela produção de carne, isso é muito importante.”

“Isso vai virar moeda. Tem empresa que a partir de hoje só irá comprar carne de fazendas que têm desmatamento zero. Então as empresas estão comprometidas com esse lado sustentável, virou moeda de troca”, completou o diretor.