Iniciativa busca fortalecer e equipar Conselho do Idoso

Com o passar dos anos, cada vez mais a população mundial está envelhecendo e tendo aumentada a expectativa de vida dos cidadãos. Sendo assim, crescem os desafios do poder público e da comunidade em geral para lidar com as pessoas com 60 anos ou mais de idade. Por sua vez, Nova Odessa está buscando fortalecer e equipar o Conselho Municipal do Idoso, além de organizar uma conferência para debater as questões que envolvem a parcela idosa da sociedade.

O CMINO (Conselho Municipal do Idoso de Nova Odessa) existe a mais de 10 anos na cidade. No dia 25 de maio, membros do órgão entregaram um ofício ao deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Cauê Macris (PSDB), solicitando a destinação de recursos, através de emenda parlamentar junto ao Orçamento Estadual, para a obtenção de equipamentos. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O objetivo é a aquisição de um veículo automotivo, três mesas, três cadeiras, três computadores, três webcams, duas longarinas executivas, bebedouro, televisão, armário e copiadora, para uso do Conselho Municipal do Idoso. Dessa maneira, o órgão funcionaria em local físico a ser escolhido, para complementar o trabalho realizado hoje pelo Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

“A equipagem do Conselho vai colaborar com o Creas, que já recebe as denúncias de violação de direitos da pessoa idosa e fornece todo o amparo necessário”, explica a conselheira do órgão e também coordenadora do Clube da Melhor Idade de Nova Odessa, Cristiane Mareschi Barbosa. “É um modo de atender ainda melhor essa parte da sociedade que aumenta cada vez mais”, acrescenta.

Conferência

O Município está organizando para o mês de outubro a “1ª Conferência do Idoso”, com o tema ‘Os Desafios de Envelhecer no Século 21 e o Papel das Políticas Públicas’. “O objetivo é sensibilizar as instituições, a sociedade civil e os próprios idosos para construir as políticas públicas adequadas e que atendam as necessidades e direitos dessa parte da população”, detalha Mareschi.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, Elvis Ricardo Garcia, reforça que o evento servirá para o amplo debate dos temas relacionados às pessoas com 60 anos ou mais de idade. “A Conferência será espaço para discutir as questões trazidas pela sociedade e transformar em políticas públicas concretas. Já temos uma excelente cobertura à população idosa, mas é possível avançar”, frisa.

Conforme explica o dirigente, o Município tem ações e projetos para os cidadãos mais velhos. “Além do Clube da Melhor Idade, que é uma referência por oferecer várias atividades gratuitas e que trazem benefícios à saúde física, mental e emocional dos idosos, temos a Vila da Melhor Idade, um conjunto habitacional com 30 unidades específicas para essa parcela”, acrescenta Elvis Garcia.

Nova Odessa recebeu no final do ano passado o Selo Inicial Amigo do Idoso, dado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Realizada por meio do Programa SP Amigo do Idoso, a iniciativa reconhece boas práticas públicas voltadas às pessoas idosas, incluindo ainda o funcionamento do Conselho Municipal, a atualização cadastral do CadÚnico e ações/serviços socioassistenciais.

As informações são da Diretoria de Comunicação de Nova Odessa.