Incêndio destrói casa de fundos no Jardim Éden, em Nova Odessa

Chamas foram controladas em cerca de 30 minutos - Foto: Divulgação

Uma casa de fundos na Rua Alice Gazzetta, no Jardim Éden, em Nova Odessa, precisou ser interditada pela Defesa Civil após um incêndio destruir pelo menos dois cômodos na manhã desta quarta-feira (15). As chamas iniciaram pouco antes de 8h50 e foram controladas em cerca de 30 minutos. O morador não estava e motivos do incêndio ainda serão investigados.

O Corpo de Bombeiros Militar de Nova Odessa foi acionado, assim como o Corpo de Bombeiros Voluntários do município, que compareceu com ambulância, e a PM (Polícia Militar). De acordo com um bombeiro voluntário, a casa de fundos composta por três cômodos teve quarto e banheiro completamente destruídos. Além disso, pelo fato da construção não ter laje, as telhas de brasilite foram quebradas pelo fogo.

Após o combate às chamas, a construção comprometida foi lacrada pela Defesa Civil e deve passar por uma avaliação. O morador da casa não estava presente e não foi localizado, mas o proprietário compareceu ao local.

Ainda segundo um bombeiro voluntário que atendeu à ocorrência, há suspeitas sobre o que pode ter gerado o incêndio, mas a causa ainda será investigada.