Incêndio de grandes proporções atinge vegetação próximo da Anhanguera, em Nova Odessa

Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de vegetação às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), nos quilômetros 118 e 119, próximo ao pedágio de Nova Odessa, no sentido interior, na noite desta terça-feira (17).

Incêndio pode ser visto da Rodovia Anhanguera (SP-330), na noite desta terça (17) – Foto: Andressa Veiga/Divulgação

A Polícia Militar Rodoviária informou que não houve reflexos na rodovia. O Corpo de Bombeiros de Nova Odessa, com o apoio da corporação de Americana e agentes da concessionária AutoBAn, concessionária que administra a rodovia, foram acionados para conter o fogo.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Americana, tenente Antonio Carlos Brustolin Júnior, dois caminhões de água foram deslocados para a região para auxiliar no combate. “Funcionários de uma fazenda próxima também estão colaborando nos trabalhos.”

Por sua vez, a Defesa Civil de Nova Odessa informou que não há previsão para conter as chamas, que se alastraram rapidamente. “Trata-se de uma área ampla e de difícil atuação. Ainda não há previsão do que causou o incêndio e nem a área atingida”.

A AutoBAn informou que o incêndio começou por volta das 18h36, entre Nova Odessa e Sumaré, com dois focos, e que não houve bloqueio de pista e nem congestionamento.

“Os bombeiros foram acionados e o fogo foi controlado perto do pedágio no km 118, porém, no km 119 as chamas continuam altas e equipes da concessionária seguem no combate no local”, finaliza nota.