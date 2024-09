Incêndio atingiu área de 80 mil metros quadrados em Nova Odessa

O incêndio de grandes proporções que aconteceu na noite desta terça-feira (17) entre os quilômetros 118 e 119 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa, atingiu uma área de 80 mil metros quadrados. Para conter as chamas, foram mobilizadas 25 pessoas.

A área queimada é composta por vegetação rasteira e árvores nativas das fazendas que foram afetadas pelo fogo. A causa do incêndio ainda não foi detectada, entretanto, a Defesa Civil acredita que se trata de fogo causado por ação humana, sem constatar se foi criminosa ou não.

Incêndio às margens da Anhanguera, em Nova Odessa, atingiu área de 80 mil metros quadrados – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O LIBERAL questionou à SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) se será aberto um inquérito para apurar o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

De acordo com a prefeitura, atuaram no combate ao incêndio equipes da Defesa Civil de Nova Odessa, o Corpo de Bombeiros de Americana e Nova Odessa, bombeiros civis voluntários, equipes da CCR Autoban e funcionários brigadistas das fazendas que foram atingidas.

O caso

O incêndio teve início por volta das 18h, em três locais diferentes, em áreas rurais às margens da Anhanguera, no sentido interior. Apesar das grandes proporções, a rodovia não precisou ser interditada e ninguém se feriu.

Enquanto as equipes trabalhavam para conter as chamas, o tenente Antonio Carlos Brustolin Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros de Americana, afirmou que dois caminhões de água foram deslocados para auxiliar no combate.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco