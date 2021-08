Incêndio atinge Viveiro Municipal do Guarapari, em Nova Odessa

Incêndio começou no sábado, mas equipes ainda trabalham no rescaldo nesta segunda-feira - Foto: Prefeitura de Nova Odessa - Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Viveiro Municipal do Guarapari, em Nova Odessa, na tarde do último sábado (21). As chamas atingiram uma área de 3 a 4 mil metros, mas a extensão exata ainda será calculada pela administração municipal.

Por se tratar de material orgânico, equipes da prefeitura e dos bombeiros voluntários, com caminhões-pipa e máquinas próprios ainda trabalham no rescaldo durante esta segunda-feira (23).

Cerca de 4 mil metros do Viveiro foi atingido pelas chamas – Foto: Prefeitura de Nova Odessa – Divulgação

No local havia restos de podas acumulados de anos anteriores, que foram atingidos pelas chamas. Por conta do incêndio, o local que funciona como depósito para restos de poda está temporariamente suspenso. Não houve prejuízos financeiros, de acordo com a prefeitura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Defesa Civil Municipal acredita que o foco começou fora do viveiro, por ação humana intencional, mas acabou se alastrando para dentro do local. Entretanto, as causas ainda serão apuradas.

As equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretarias de Obras e Meio Ambiente controlaram as chamas no final da noite de sábado e finalizaram na madrugada de domingo (22). Os trabalhos retornaram na manhã desta segunda e deve seguir até, pelo menos, o fim do dia.

A Prefeitura de Nova Odessa informou, ainda, que não houve relatos de feridos e que os imóveis próximos não chegaram a correr riscos.