Incêndio atinge vegetação em área de 80 mil metros quadrados em Nova Odessa

Um incêndio atingiu a vegetação de uma área de cerca de 80 mil metros quadrados na Avenida Ampélio Gazzetta, em Nova Odessa, na tarde desta quarta-feira (25). O espaço atingido fica próximo ao supermercado São Vicente.

Apesar da dimensão das chamas, ninguém se feriu – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Corpo de Bombeiros, com a ajuda de funcionários da empresa Barbarex, atuou no combate e apagou as chamas após cerca de duas horas de trabalho.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A Defesa Civil acredita que o fogo pode ter sido provocado por ação humana. “O fogo começou por volta das 14h. Consideramos a possibilidade de que tenha ação de alguém que pode ter jogado uma bituca de cigarro ou iniciado de outra maneira”, afirmou Giovane de Molo, agente da Defesa Civil de Nova Odessa.

Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo ele, devido ao calor e à vegetação seca, o fogo se espalhou rapidamente e chegou perto do muro de uma academia nas imediações. “Houve a preocupação de que o incêndio se aproximasse das árvores próximas ao manancial, mas conseguimos impedi-lo”, acrescentou o agente.

Leia mais