Inauguração do Corpo de Bombeiros de Nova Odessa deve acontecer em junho

A inauguração do Corpo de Bombeiros de Nova Odessa deve ocorrer em junho e pode contar com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O anúncio foi feito durante o debate na sessão da câmara, na tarde desta segunda, entre a corporação militar e a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Odessa.

A sede provisória da corporação militar será na Avenida São Gonçalo, no Jardim Santa Rita, e foi locada pela prefeitura até o término da construção da sede própria, na Avenida João Pessoa, no Centro.

O secretário de Segurança de Nova Odessa, coronel Carlos Eduardo Fanti, destacou que a vinda do Corpo de Bombeiros Militar está entre as prioridades da administração.

De iniciativa do vereador Cabo Natal (Avante), o debate foi realizado para alinhar a atuação dos bombeiros civis e militares. “Não estamos dando prioridade aos militares, apenas alinhando os pontos dentro da legalidade.”

O comandante regional do Corpo de Bombeiros Militar, tenente-coronel Eglis Roberto Chiachirini, disse que a corporação está com as portas abertas para atuação em conjunto com os civis.

“Só precisamos que realizem o treinamento de nivelação com provas teóricas e de aptidão, mas por enquanto percebemos que não houve interesse.”

O comandante da associação, João Carlos da Silva, enfatiza que os voluntários poderão se credenciar aos militares apenas por CPF. “Será o fim da associação, pois poderão atuar somente de maneira pessoal.”

Uma ação movida pelo MP (Ministério Público) que tramita na Justiça pede a extinção da associação na cidade.