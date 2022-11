Idoso sofre queimaduras graves após incêndio destruir casa em Nova Odessa

Paredes e a laje da casa foram comprometidas - Foto: Divulgação / GCM de Nova Odessa

Um homem de 61 anos foi socorrido com queimaduras graves na noite desta sexta-feira (18), em Nova Odessa, após um incêndio que destruiu sua casa, na Rua Arnolds Frideberts Alkschbirs, na Vila Letônia. A suspeita é de que o acidente tenha sido provocado por um vazamento de gás.

Guardas municipais faziam patrulhamento pelo bairro quando se depararam com uma aglomeração em frente a uma residência. No local, foram informados de que um homem havia sido socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros Voluntários com queimaduras de segundo e terceiro grau após o vazamento e explosão de um botijão de gás.

As paredes e a laje da casa foram comprometidas, o que levou a Defesa Civil a interditar o imóvel por conta do risco de desmoronamento. A vítima teria relatado aos bombeiros que provavelmente houve um vazamento na mangueira ou botijão de gás e que, ao acender um cigarro no quarto, houve a explosão. O homem teve 60% do corpo queimado. O caso foi registrado no Plantão Policial.