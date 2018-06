Idoso de 80 anos morre atropelado por trem em Nova Odessa

Foto: Sabrina Furlan/O Liberal

O aposentado Silvio Luiz Soave, de 80 anos, morador do bairro Bela Vista em Nova Odessa morreu na manhã deste sábado, ao ser atropelado na linha do trem. O acidente ocorreu por volta das 9h30, na altura do bairro Jardim São Jorge. De acordo com informações da Polícia Militar, o trem seguia sentido Nova Odessa – Sumaré, quando no km 74+258 metros, quando o maquinista avistou o idoso ajoelhado e com as mãos nos trilhos, freou a locomotiva mas não foi possível impedir o impacto.

O cabo Carlos que estava atendendo a ocorrência, disse à reportagem do LIBERAL que existem três hipóteses envolvendo a morte: homicídio, suicídio ou acidental. Segundo o policial diante da apuração no local, familiares e vizinhos, disseram que o idoso tinha problemas no coração e que poderia ter sofrido um mal súbito ou ataque cardíaco na hora de fazer a travessia. A perícia foi acionada.

O filho do idoso, o aposentado Glademir Antonio Soave, 50, contou que era costume de seu pai sair aos sábados pela manhã para encontrar amigos no bairro Santa Luzia para jogar bocha. “Esse sempre foi um percurso comum do meu pai, algumas vezes ele desviava pelo pontilhão que dá acesso ao bairro São Jorge e em outras atravessava pela linha férrea”, disse Soave.

Ainda de acordo com o filho, seu pai fez recentemente uma cirurgia de ponte de safena. “Eu acredito que ele teve um mal súbito e foi atropelado, mas só a perícia vai poder confirmar. Ele era um senhor feliz, gostava de amizades, fazer brincadeiras, mas também era ‘fechadão’, não se abria se tivesse algo preocupando-o”, comentou Glademir.

O corpo do aposentado foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), na tarde deste sábado. Até o fechamento desta matéria não havia conclusão dos fatos.