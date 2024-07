Hospital municipal de Nova Odessa ganha primeiros leitos de UTI

A Prefeitura de Nova Odessa inaugura nesta sexta-feira, às 9 horas, a primeira UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do município. A estrutura foi montada no Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia.

Atualmente, os pacientes de Nova Odessa que necessitam de leitos de UTI são encaminhados para hospitais de referência na região por meio da CROSS (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com a inauguração da UTI, o município contará com cinco leitos, sendo quatro gerais e um de isolamento para pacientes com doenças infectocontagiosas. Este leito de isolamento possui um sistema próprio de exaustão e purificação de ar.

Equipamentos essenciais para a operação da UTI já estão instalados e prontos para uso – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

Os equipamentos essenciais para a operação da UTI já estão instalados e prontos para uso, incluindo cinco respiradores, carrinhos de emergência e monitores cardíacos.

Equipe

A equipe será composta por médicos intensivistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde. Além disso, a unidade oferecerá serviços essenciais como hemodiálise e banco de sangue, proporcionando um atendimento completo e integrado aos pacientes.

Em entrevista recente ao LIBERAL, o secretário-adjunto de Saúde de Nova Odessa, Gleberson Miano, destacou a importância da nova UTI para a rede pública de saúde do município. “

A capacidade de tratar casos clínicos graves localmente, como pacientes com infarto agudo do miocárdio, reduzirá significativamente a necessidade de transferências para unidades fora da cidade, evitando a espera na fila CROSS”, afirmou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Integração

Ele acrescentou que a integração entre os médicos emergencistas do pronto-socorro e os intensivistas da UTI permitirá uma colaboração eficaz na tomada de decisões sobre o tratamento dos pacientes.

De acordo com Miano, a colaboração entre os médicos do Hospital Municipal e os especialistas da UTI garantirá uma abordagem multidisciplinar para cada caso, com o paciente sendo acolhido pela unidade sempre que necessário e de acordo com a disponibilidade das vagas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Todos os materiais e insumos foram fornecidos pela prefeitura, enquanto os equipamentos tecnológicos, como respiradores e monitores vieram de uma empresa médica contratada.

“É uma das obras mais importantes do nosso governo. Estou muito feliz, está ficando um local moderno, completo, para onde vão vir aquelas pessoas que realmente estão precisando desse atendimento especializado, com médicos preparados para salvar vidas”, destacou o prefeito Leitinho (PSD).