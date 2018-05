Homem se passa por representante da Jequiti e engana mulher

Uma mulher de 39 anos moradora do Parque Residencial em Nova Odessa caiu em um golpe na manhã deste sábado (26) e perdeu RS 2.139,57. O golpista se passou por representante da Jequiti e conseguiu convencer a vítima a realizar três depósitos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher recebeu uma ligação com o DDD 11 de um homem se apresentou como Juan. Ele disse que era um representante do grupo Jequiti e informou que ela havia ganhado um prêmio de R$ 18 mil, entretanto para receber esse valor ela precisaria realizar três depósitos.

A vítima se dirigiu a uma agência bancária do Santander e realizou os depósitos nos seguintes valores: R$ 990,19, R$ 750,19 e R$ 399,19. Nos comprovantes, aparecia o nome de Juan. Depois de efetuada a transação, a mulher desconfiou da ação e notou que havia caído em um golpe. O caso será investigado pela Polícia Civil.